Bellusci, il difensore del Monza: "Prima di sparare a zero sul gruppo bisogna riflettere”

La vittoria in Coppa Italia contro il Pordenone ha riacceso l’entusiasmo in casa Monza dopo il complicato avvio di campionato, a causa anche dei tanti positivi al Covid-19. A parlarne, dalle colonne di Tuttosport è Giuseppe Bellusci, difensore del club brianzolo: “Abbiamo dato un segnale all’ambiente, che è stato negativi negli ultimi giorni. Noi conosciamo la nostra forza e l’abbiamo dimostrato sul campo a livello di prestazioni, ma purtroppo non nei risultati. Andare a vincere fuori casa, per la seconda volta in dieci uomini dopo 40’, non è semplice e invece grazie alla compattezza di questo gruppo ce l’abbiamo fatta. Noi siamo tutti con l’allenatore e il suo staff, ci crediamo. In campionato dobbiamo cercare di fare di più anche se le prestazioni non sono state negativi. Il calcio è strano. Abbiamo tanti nuovi giocatori, alcuni stranieri, e dobbiamo conoscerci. Prima di sparare a zero sul gruppo e sull’allenatore bisogna riflettere”.