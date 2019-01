Benevento, accordo per Crisetig. Manca solo il sì del giocatore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fumata bianca in arrivo per il passaggio di Lorenzo Crisetig al Benevento. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com per il centrocampista di proprietà del Bologna attualmente in prestito al Frosinone c'è l'accordo fra tutte le parti. Manca ancora il sì definitivo del giocatore.