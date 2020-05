Benevento, Antei: "Il mio obiettivo è rientrare il prossimo anno. In Serie A"

In un'intervista rilasciata a Ottopagine il difensore del Benevento Luca Antei ha parlato del suo recupero dall'infortunio subito a fine dicembre e della voglia di tornare in campo: “Non mi lamento, il periodo successivo all'infortunio è stato un po' difficile, ma è alle spalle. Punto a rientrare nella prossima stagione in Serie A. La promozione si tratta di un traguardo che abbiamo meritato ampiamente visto che abbiamo dominato gran parte della stagione e ora dobbiamo solo aspettare che la situazione venga chiarita per metterla in cassaforte. - continua Antei – Nella massima serie servirà mantenere la tranquillità di quest'anno, ci saranno momenti difficili, ma combatteremo al massimo per la salvezza”.