Samuel Armenteros, attaccante del Benevento, ha commentato la vittoria della sua squadra ai microfoni di Otto Channel. La punta ha segnato il gol decisivo per le streghe. “Sapevamo che fosse una partita difficile ma siamo primi e dobbiamo far vedere a tutti che siamo lì perché lo meritiamo. Volevo dimostrare al mister, che mi ha inserito anche oggi titolare, che sono un giocatore importante e sono molto orgoglioso della mia squadra. Secondo me c’era rigore all’inizio, altrimenti se non mi toccava ero uno contro uno contro il portiere. Poi, nel secondo tempo, ho ricevuto un colpo in faccia ed è uscito il sangue ma l’arbitro non ha sanzionato: quando mi sono alzato, ho visto che non c’era più Tello… E’ una vittoria importante. E’ una giornata speciale perché era la prima partita dove mio figlio mi veniva a vedere e sono contento”.