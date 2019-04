Benevento, Armenteros: "Ringrazio il presidente per la fiducia"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Benevento Samuel Armenteros ha commentato ai microfoni di DAZN il successo per 4-2 contro il Cosenza: "Oggi è stata una partita molto importante per noi. Sappiamo l'importanza di queste partite che dobbiamo vincere tutte. Nella prima mezzora abbiamo fatto bene poi loro hanno pareggiato, ma nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro gioco".

Quanto è cambiato il Benevento con Armenteros in ottime condizioni?

"Non lo so. Io voglio solo dare una mano alla squadra. Il gruppo è la cosa più importante, abbiamo fatto bene nelle ultime partite. Sono contento per Coda quando ha fatto la tripletta con il Benevento. Oggi ho fatto gol e assist".

Proverete fino alla fine a centrare la promozione diretta?

"Vediamo. Giorno dopo giorno. Facciamo tutto ciò che possiamo fare e vincere le partite che giochiamo. La prossima gara è la più importante".

Il tuo primo tifoso è il presidente Vigorito?

"Devo ringraziarlo per la fiducia che hanno avuto in me. Ora mi sento meglio fisicamente, gioco e la squadra sta vincendo".

La Serie A?

"Sarebbe fantastico. Lo vogliamo fare. L'anno scorso quando sono arrivato al Benevento eravamo in A, è il top del calcio italiano".