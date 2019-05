© foto di Insidefoto/Image Sport

Samuel Armenteros, attaccante del Benevento, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match contro il Brescia (2-3 il risultato finale): "Ho fatto un bel controllo, ho visto che il portiere era in mezzo alla porta e ho calciato così. Un no look, arrivato in maniera spontanea. Sono contento per i tre punti e per il gol, entriamo nei playoff con una vittoria".

Non c'è un pizzico di rimpianto per alcune gare?

"In tante partite potevamo fare meglio, va bene questo è la vita del calciatore, non si può vincere sempre. Speriamo di vincere i playoff".