Benevento, Asencio: "Dobbiamo avere consapevolezza nei nostri mezzi"

Dopo lo 0-0 con il Palermo Raul Asencio, attaccante del Benevento, ha commentato il match del Barbera: "Quando abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister in settimana, abbiamo messo in difficoltà una grande squadra come il Palermo, proprio per questo bisogna continuare a lavorare e pedalare. Potevamo perdere un po' di fiducia con alcuni ultimi risultati, ma dobbiamo avere la consapevolezza di potercela giocare con tutti come abbiamo fatto oggi con il Palermo.

Ho subito spesso falli che non mi hanno fischiato non solo stasera,. Ho avuto una buona occasione ma dovevo provare a tirare e non a puntare l'avversario.

Oggi io e Coda dovevamo giocare un po' lontani per come l'avevamo preparata, giochiamo da poco insieme ma credo che possiamo fare bene insieme.

Adesso pensiamo alle prossime gare che sono tutte importanti a partire da quella di martedì".