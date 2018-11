Benevento, Asencio: Sono molto arrabbiato: dobbiamo fare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' un Asencio rammaricato quello che ha parlato nel dopo partita a Ottochannel 696. Ecco le sue parole: "Ognuno di noi deve abbassare la testa e lavorare. Non è la prima volta che ci succede, quindi dobbiamo parlare e fare qualcosa in più. I nostri obiettivi sono importanti, quindi non è possibile che accada questo ogni volta. Sono molto arrabbiato. Il mio cambio? E' stata una scelta tecnica. Ci può stare l'ingresso di un calciatore fresco in corso d'opera, anche perché l'ammonizione mi ha condizionato molto. L'intesa con Coda? Abbiamo un gioco simile e ci troviamo bene insieme", riporta Ottopagine.it.