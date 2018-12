© foto di Federico Gaetano

Si è concluso qualche istante fa il primo tempo della sfida di Serie B tra Benevento e Crotone. Dopo i primi 45' stanno conducendo per 1-0 i campani, passati avanti già prima del decimo minuto grazie alla rete messa a segno da Roberto Insigne in inserimento, complice un Cordaz non perfetto.

Clicca sul link in calce per leggere il live!