Benevento, Bandinelli: "Tre punti fondamentali, siamo grandi"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Filippo Bandinelli, centrocampista del Benevento, ai microfoni di Dazn dopo la rete vittoria contro il Perugia. "Siamo veramente felici, ci tenevamo a far bene. Abbiamo fatto una partita da grande gruppo, sono tre punti fondamentali. Sono felice per il gol e per la vittoria. Questo stadio ci dà tanto nonostante venivamo da un momento difficili, siamo una grande squadra. Dobbiamo pensare partita dopo partita, è un campionato difficilissimo".