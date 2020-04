Benevento, Barba: "All'estero meno foga sul calcio. Ronaldo presidente? Ottimo"

vedi letture

Tanti i temi toccati dal difensore del Benevento Federico Barba nel corso della puntata #CasaBenevento, on line sul profilo Instagram di Ottochannel. Oltre miti e personaggi che hanno segnato la sua carriera , ecco una nota anche sull'esperienza all'estero: "E' un'esperienza importante, capace di formarti in tutto e per tutto. Spesso hai anche delle difficoltà a rientrare in Italia dopo un periodo all'estero. Sono un difensore e per me non è stato semplice adattarmi sin da subito al nuovo tipo di gioco, anche perché l'organizzazione è totalmente diversa rispetto a quella che c'è qui. L'inferiorità numerica e le praterie alle proprie spalle sono all'ordine del giorno. In Italia c'è un altro tipo di impostazione, ma questo ovviamente non è garanzia di vittoria. Il calcio è amato in tutto il mondo, ma all'estero c'è una minore foga nei confronti dei calciatori e delle squadre. Si vive tutto in maniera diversa. Onestamente a me piace vedere il colpo d'occhio, gli stadi pieni: uno spettacolo che è la vera essenza del calcio. Purtroppo dovremo prepararci a vedere gli impianti vuoti, ma siamo in emergenza e siamo costretti ad accettarlo".

E sulla sua stagione al Valladolid: "Al Valladolid ho trovato Ronaldo "il fenomeno" come presidente. E' sempre molto presente, pronto a soddisfare ogni esigenza. Mi ha fatto davvero una bella impressione".