Benevento, Barba: "De Rossi è come un padre, Totti un idolo. Sarri un vero maestro"

vedi letture

"Nella Roma sono stato bene, ho vinto anche uno scudetto con la Primavera. De Rossi? E' come un padre. Tratta tutti al meglio, in modo da far crescere ogni singolo ragazzo nel migliore dei modi. In fondo la sua storia è nota a tutti".

A #CasaBenevento, nella chiacchierata andata in onda sul profilo Instagram di Ottochannel, ha esordito così il difensore del Benevento Federico Barba. Che, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha poi proseguito: "Appartengo alla generazione che ha vissuto i campioni del mondo nel 2006. Da difensore ho sempre ammirato Materazzi. Se devo parlare di un calciatore che ho sempre ammirato al di là del ruolo è Francesco Totti. Un vero e proprio fuoriclasse. Tra l'altro da piccolo ho giocato nella scuola calcio che poi ha preso il suo nome: spesso veniva a trovarci ed era sempre una grande emozione vederlo da vicino".

Ma c'è spazio anche per un commento su Maurizio Sarri, ora trainer della Juventus ma suo mister a Empoli: "E' un vero e proprio maestro. Con lui puoi parlare di tutto: è molto acculturato. Poi sul piano tattico ha tanto da insegnare. Vedendo la sua metodologia d'allenamento non mi ha sorpreso la sua carriera, spero che possa fare sempre meglio".

Sul Benevento: "Il direttore Foggia mi cercava da tempo, questo aspetto ha influito nella mia scelta. Al Valladolid ho deciso di cambiare perché l'allenatore mi chiedeva altre cose, quindi l'opportunità sannita l'ho colta al volo. Ho trovato un gruppo fantastico. Certo, mi aspettavo qualche difficoltà nell'inserirmi all'interno di una squadra perfetta, ma i compagni mi hanno subito accolto alla grande e questa ha facilitato tutto. Il mister è molto preparato, la società ambiziosa. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. La Serie A? Non abbiamo ancora fatto niente, manca l'aritmetica. Ripresa? Facciamo parlare i medici. Posso solo dire che siamo pronti: ci stiamo allenando duramente e non aspettiamo altro che un cenno per tornare in campo".