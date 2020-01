Benevento, Barba: "Questo un ottimo passo per la mia carriera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime parole di Federico Barba da calciatore del Benevento. Ecco quanto raccolto dai microfoni di OttoChannel: “Sono molto contento di essere arrivato al Benevento e spero di riuscire a dare una mano alla squadra. Sapevo da qualche tempo che c’era l’interesse del Benevento e mi ha fatto subito piacere. Il Benevento è un’ottima società e anche un ottimo passo per la mia carriera. Sono un difensore duttile. Non amo parlare molto di me stesso, preferisco far parlare il campo. Spero di farmi apprezzare. Prime impressioni? Il Benevento dall’esterno mi ha fatto un’ottima impressione. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario che va rispettato. Posso solo dire che spero si continui su questa strada. Inzaghi? Il mister l’ho sentito solo al telefono, ma parlando con i ragazzi mi hanno detto che sono molto contenti e si trovano benissimo con lui. Ho molta voglia di inserirmi nel gruppo”.