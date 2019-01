Benevento, brusca frenata col Parma per Ceravolo e Dezi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento sogna il ritorno di Fabio Ceravolo, ma La Gazzetta dello Sport scrive della brusca frenata nella trattativa col Parma per l'attaccante protagonista della promozione in Serie A dei sanniti nella stagione 2016-17. Il club crociato lo valuta 2,5 milioni di euro. Il Benevento vuole anche Jacopo Dezi, ma il patron campano Vigorito ha ritenuto troppo elevate le richieste degli emiliani per i cartellini dei due calciatori.