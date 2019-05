Benevento, Bucchi: "A Brescia per onorare il campionato al meglio"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

In vista dell’ultima di campionato contro il già promosso Brescia Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa spiegando di voler onorare al meglio il campionato: “Domani scenderà in campo una squadra che cercherà di giocare un’ottima gara per onorare questo campionato fino in fondo e in casa di un Brescia che ha vinto il campionato. Sarà anche l’occasione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, ma comunque saremo competitivi. - continua Bucchi come riporta Beneventocalcio.it - Vogliamo continuare il percorso iniziato un paio di mesi fa confermando l’atteggiamento offensivo e cercando di migliorare l’equilibrio fra i reparti”.

Come vi preparerete ai play off?

“Credo che si disputeranno regolarmente e per questo probabilmente organizzeremo un’amichevole per tenerci in forma, ma non faremo alcun richiamo fisico particolare. In queste partite la cosa importante è l’aspetto mentale. Due anni fa Perugia e Benevento non avevano nulla da perdere rispetto a Carpi e Frosinone. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di partire con un alone di pressione ed entusiasmo e concludiamolo standoci vicini, riunendoci, perché ce la possiamo fare”.

Che formazione schiererà domani?

“In difesa abbiamo recuperato Antei che giocherà con Volta, mentre non rischierò Caldirola con Di Chiara che ha già fatto il centrale nella difesa a tre. Potrebbero poi trovare spazio anche Volpicelli e Goddard, in attacco invece Coda riposerà perché se lo merita, mentre giocheranno sia Improta sia Insigne”.