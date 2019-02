© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Ecco il commento di Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, subito dopo il pareggio rimediato allo Zaccheria contro il Foggia:

“Abbiamo sicuramente un po' di amaro in bocca. Siamo riusciti a fare un’ottima gara dominando il gioco. Non ci sono state delle palle gol nitidissime ma siamo stati sempre lì a creare. Dopo il gol dovevamo essere bravi e cinici per consolidare il successo. Purtroppo c’è stata una giocata del singolo che ci ha costretti al pareggio. Non siamo riusciti a segnare di nuovo, nel complesso credo che sia stata una buona gara. Ho visto comunque un Benevento maturo, poi è normale che alla fine ti viene l'acquolina in bocca. Questo il calcio. Avremmo meritato senza dubbio i tre punti. Prendiamoci questo pareggio e pensiamo già a martedì perché non abbiamo tempo per pensare a quello che poteva essere”, riporta Ottopagine.it.