Benevento, Bucchi al 90': "Abbiamo interpretato alla grande la partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ampia vittoria per il Benevento, che stende la Salernitana per 4-0 nel derby campano. Al termine dei 90' il tecnico dei sanniti Christian Bucchi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Aldilà della rotondità del risultato credo sia stata importante la prestazione. Era una partita piena di insidie e l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi di fronte ad un grande pubblico. Dobbiamo essere bravi a guadagnarci la Serie A. Viola? Siamo fortunati ad averlo, dà grandi geometrie. Nocerino veniva da una settimana un po' difficile, ma la forza della squadra è questa. Ad inizio ripresa abbiamo concesso un po' di palleggio, ma non si può pretendere di giocare a grande intensità novanta minuti. La rimonta col Lecce? Conta moltissimo, è stato un segnale. Quando questa squadra gioca con lo spirito giusto può mettere in difficoltà chiunque".