Benevento, Bucchi: "Ascoli squadra difficile da affrontare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro l'Ascoli Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, ha presentato la sfida tornando sul rinvio della gara con lo Spezia: “Avrei preferito giocare a La Spezia perché abbiamo affrontato un lungo viaggio e a causa del maltempo non ci siamo allenati. Turn over? Se avessimo giocato sì, avrei fatto dei cambi, ma ci sarà spazio per tutti nel corso della stagione. Adesso però dobbiamo cercare continuità nell'assetto base, costruendo un'ossatura solida. - continua Bucchi come riporta Ottopagine.it - L'Ascoli è una squadra difficile da affrontare e che arriva con l'entusiasmo di aver vinto contro il Verona. Sono una compagine fisica e compatta che potrebbe essere favorita dal campo pesante. Sarà una gara ricca di pericoli, ma alla fine dovremo essere noi a influenzare il loro atteggiamento. Rapporto con Ascoli? Mi legano a quella piazza ricordi straordinari, vincemmo un campionato in maniera inaspettata, mentre la seconda parentesi è stata sfortunata per due infortuni, i punti di penalizzazione che segnarono la fine dell'era Benigni”.