© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia: “Non è un momento di vera crisi, restiamo sereni, calmi e pensiamo positivamente visto che ci troviamo a 3 punti dalla promozione diretta. Affronteremo una squadra che non ha pressioni e verrà qui per giocarsela, per questo mi aspetto una bella partita in cui cercare di ritrovarci un po'. A Cremona abbiamo sbagliato solo gli ultimi secondi della partita, a volte i 90 minuti non rendono giustizia agli sforzi fatti. - continua Bucchi come riporta Beneventocalcio.it - Viola si è allenato bene e può giocare, Caldirola sta meglio e stasera vedremo se farà parte del gruppo iniziale o meno. Per Tuia e Costa invece valuteremo dopo la gara”.