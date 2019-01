Christian Bucchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pareggio in rimonta per il Benevento, che in quel di Lecce guadagna un punto importante grazie alla rete di Coda. Al termine della sfida il tecnico dei sanniti Christian Bucchi si è mostrato soddisfatto della prestazione della sua squadra, ritenendo giusto il risultato. Queste le sue parole riportate da PianetaLecce.it: "Sono contento della prestazione, il risultato ci puo’ stare. Facciamo molto in fase offensiva e non riusciamo a concretizzare. Il pari è corretto, ci puo’ stare e andiamo avanti. Coda? Ha sbagliato tantissimo nonostante il gol. Ci puo’ dare di più ed oggi era al 20% delle sue possibilità. Per me Lecce e Benevento lotteranno fino alla fine per la promozione in Serie A”.