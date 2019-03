© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Ascoli facendo il punto sul finale di stagione: “Loro avranno il dente avvelenato, ma noi non saremo da meno e prevedo una gara all’ultimo sangue. Dobbiamo essere bravi a limitare la loro prevedibile sfuriata iniziale e non commettere errori banali, questo indipendentemente dal modulo o dagli uomini che scenderanno in campo. Da domani in avanti ci sarà bisogno di tutti perché abbiamo nove gare in quaranta giorni e chi ha giocato di meno nella prima parte di stagione dovrà essere la nostra arma in più. - continua Bucchi come si legge su Beneventocalcio.it – Rigori? Se domani ce ne assegneranno uno credo che si dovrà cambiare tiratore, sopratutto per una questione di testa, sappiamo quanto influisca in certe situazioni l’aspetto mentale. Questo per noi è un anno di transizione, di partenza di un nuovo ciclo e per questo sono sereno, so che possono esserci brutte prestazioni in questa fase, ma spero che da domani la squadra riprenda il giusto cammino”.