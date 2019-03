© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Al termine del match contro l'Ascoli, il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha commentato in sala stampa: "E' un punto che muove la classifica. Dopo quanto visto nel primo tempo era difficile prevedere questo risultato che comunque non mi soddisfa. Non ci siamo espressi al meglio a causa nostra, l'Ascoli non ha fatto una bella partita - riporta Ottopagine.it -. L'approccio alla partita non può essere questo, perché non dai la sensazione di voler essere determinante. Manca sempre meno alla fine e voglio vedere la bava alla bocca. E' un peccato perché i nostri avversari hanno tirato solo due volte in porta, è impensabile stare sotto di due a zero in questo modo".