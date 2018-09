Benevento, Bucchi: "Foggia gioca bene, Billong assente"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza in vista della sfida contro il Foggia. "La squadra avversaria gioca molto bene ed è una caratteristica di questa squadra. Ha la voglia di scrollarsi il meno dalla classifica e per questo ha tanta voglia di vincere. Si vedrà una partita aperta e se può diventare qualcosa in più per lo spettacolo siamo contenti, ma il nostro atteggiamento sarà quello a prescindere. Billong non giocherà a causa di un sovraccarico funzionale. Non scendeva in campo da tanto tempo e non voglio rischiare di perdere giocatori. Ci sarà il rientro di Costa, ma in quel ruolo ci sono anche i vari Sparandeo e Antei che sta migliorando. Non voglio rischiare con Billong, da lunedì sarà già disponibile. Gli altri assenti stanno bene: Bukata e Filogamo stanno recuperando nel migliore dei modi”, le parole riportate da Ottopagine.it.