Benevento, Bucchi: "Gara tosta, bravi a capitalizzare senza soffrire"

Cristian Bucchi

Successo di capitale importanza per il Benevento, che inanella l'ottavo risultato utile consecutivo. Queste le parole del tecnico sannita Cristian Bucchi al termine della gara riprese da Anteprima24.it: "E’ stata la partita che immaginavo, affrontavamo il Cittadella per la terza volta tra campionato e Coppa Italia. Loro sono una squadra che non fa giocare, hanno una forte identità e sono difficili da affrontare. Immaginavo una gara del genere. Ognuno tira l’acqua al suo mulino, forse siamo stati fortunati ma in tre partite col Cittadella abbiamo vinto sempre uno a zero. Siamo stati bravi a capitalizzare senza soffrire, se non nel finale quando Montipò ha fatto quella parata. Se Venturato la pensa diversamente, facciamoglielo pensare. La vittoria è importante perché ci da continuità, a maggior ragione perché non abbiamo preso gol. Il percorso intrapreso è quello giusto. Non è stata bella ma è stata tosta. Quando in palio ci sono punti pesanti tutte le partite tendono a essere meno belle. Tutte le gare di questo campionato si giocano sul filo e vengono decise da episodi. La squadra è matura, sa interpretare più partite nella stessa gara. Abbiamo trovato maturità e continuità. Crisetig? Ha fatto una grandissima partita. Avevamo studiato il loro modo di giocare, come posizionamento ci ha dato tanto equilibrio. E’ stato bravo a mettere ordine nella fase di non possesso. La sua prestazione la valuto in crescita. Ricci? Ha fatto un’ottima partita analizzando il contesto. Ha dato tutto e corso come un dannato, ha sfiorato il gol e gli è mancato solo un pizzico di fortuna. Lui è forse il giocatore più penalizzato dalla mia gestione e mi dispiace perché in allenamento da tutto. Abbiamo cambiato modulo e probabilmente a livello tattico è il più penalizzato. Gli manca l’episodio positivo, resta comunque un giocatore importante. Volta? Ha subito una distorsione alla caviglia. Ha provato a rientrare ma non era in condizione. La fase difensiva parte dagli attaccanti, prosegue per i centrocampisti e i due quinti. Tuia è entrato bene come a Salerno, con la consapevolezza di essere un giocatore forte. Accettare i duelli per i difensori è qualcosa di importante, questo ci permette di guadagnare campo". Infine un passaggio sulla prossima gara contron il Foggia: "Saranno una squadra diversa, ma lo siamo anche noi. All’andata eravamo ancora alla ricerca di un’identità. Concedevamo troppo, mentre adesso siamo solidi e lo dimostreremo anche a Foggia. Troveremo una tifoseria importante ma ci porteremo dietro la nostra che non ci fa mai mancare nulla e ci è sempre stata vicino. Ci aspetta una partita difficile, ho già detto ai ragazzi di iniziare a pensarci".