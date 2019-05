Benevento, Bucchi: "Giocheremo i playoff alla morte"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, è intervenuto al termine del match vinto contro il Brescia: "Ieri ho detto che questa sarebbe stata una sfida complicata a causa di qualche indisponibili e anche dei diffidati. Dovevamo crearci degli stimoli affrontando la squadra migliore di questo campionato, - come riportato da ottopagine.it - cercando anche di confermarci squadra che crea tantissimo. Volevamo migliorare l'aspetto difensivo e non ci siamo riusciti pienamente, ma vincere e chiudere con 60 punti credo che sia importante. Adesso recuperiamo le energie fisiche e mentali, poi quando riprenderemo avremo l'unico obiettivo di giocare i play off alla morte. Dobbiamo dare tutto".

L'allenatore dei sanniti ha commentato anche il fantastico gol di tacco messo a segno da Armenteros: "Ha dei colpi incredibili che sono frutto dell'istinto e la genialità. Deve migliorare nelle cose più semplici, magari quando attacca la profondità perché ha tutti i mezzi per spostare gli equilibri. Lo abbiamo aspettato a lungo perché sapevamo che poteva cambiare in meglio la nostra fase offensiva. Dobbiamo tenere lui e Coda nelle migliori condizioni nei play off".