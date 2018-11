Benevento, Bucchi: "Maggio non è al top. Palermo primo con merito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della partenza alla volta di Palermo Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, ha analizzato i temi del match del 'Barbera' in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni riportate da calcioealtro.it: "Il Palermo è meritatamente primo in classifica. Purtroppo ci perseguitano gli infortuni e facciamo anche un po’ fatica. Gli infortuni a Improta e Roberto Insigne? Improta si è fermato per una forte ginocchiata nel corso della partita. – ha comunicato Bucchi – Insigne si è fermato nel corso dell’amichevole con l’Under17 ed ha preso un colpo sul polpaccio. Ha provato a recuperare ma sente dolore. Abbiamo recuperato Maggio, che ha avuto comunque una distorsione nella giornata di ieri. Per la Coppa Italia spero di recuperare qualche altro giocatore senza correre rischi. Spesso gli acciaccati fanno di tutto per esserci e questo lo sto apprezzando. Mi auguro per la prossima di riavere Costa, Del Pinto. Il 3-5-2? Tatticamente la polivalenza dei giocatori ci permette di coprire il campo in maniera diversa. Da 3-5-2 possiamo passare in campo anche 4-3-3. Al di là degli schemi, dobbiamo essere capaci anche di soffrire e rimanere compatti. La nostra qualità migliore è stata quella di aver fatto sempre gol. Dobbiamo esser bravi ad attaccare in modo sempre diverso, al tempo stesso raggiungere l’equilibrio. Le critiche? l grandissimo entusiasmo che abbiamo trovato quest’estate è carico di ambizione. Ho sempre detto che accettiamo le critiche e mettendoci la faccia. Questo può tramutarsi in fischi, ma dobbiamo accettarli. Come allenatore dico che non siamo bravi solo quando vinciamo ed io difenderò sempre la mia squadra, perché vedo come lavora durante la settimana".