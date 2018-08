Benevento, Bucchi: "Nel primo tempo non siamo stati noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il rocambolesco pareggio casalingo contro il Lecce, il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha commentato in sala stampa: "Nel primo tempo non siamo stati noi. Avevamo preparato una partita sull'aggressività - riporta Pianetalecce.it - ma siamo scesi in campo in maniera rinunciataria. I loro gol sono arrivati da degli episodi ma anche i nostri. Questo è un campionato che ti fa vincere ma al tempo stesso perdere con tutti. Il 3-3 ci lascia il giusto entusiasmo di chi ha recuperato un risultato difficile ma non possiamo concedere ad una buona squadra come il Lecce settanta minuti di quel genere".