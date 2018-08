Benevento, Bucchi: "Noi favoriti? Grande stimolo, non ci tiriamo indietro"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa mattutina per Cristian Bucchi che ha presentato l'esordio di domani sera contro il Lecce: "L'entusiasmo dei nostri tifosi ci inorgoglisce e per noi sarà un grandissimo stimolo. Sappiamo che il loro calore ci servirà soprattutto nei momenti difficili. Vogliamo dargli tante soddisfazioni. Sono convinto che questo binomio sia vincente. Per quanto riguarda la squadra ho tantissimi dubbi: i ragazzi si allenano molto bene e mi mettono in grande difficoltà. Gli ho ribadito di togliermi il sonno. Per un allenatore è fondamentale avere a disposizione una rosa importante e di questo devo ringraziare la società e il direttore Foggia. Sono convinto che tutti coloro che scenderanno in campo daranno il loro contributo nel migliore dei modi. Il Lecce? Sono contento per Lucioni, è bello vederlo in campo. Sono una bella squadra. Per noi sarà un test importantissimo. Dai miei ragazzi mi aspetto l'equilibrio mentale, sapendo che siamo un gruppo forte che non si lascia trasportare dalle onde di una stagione. Loro scenderanno in campo alla morte, dall'altra parte ci saremo noi che saremo squadra - riporta Ottopagine.it -. Credo che chi abbia lavorato dall'inizio ha una condizione migliore, anche a livello tattico. Per gli ultimi arrivati abbiamo organizzato delle amichevoli per dare minutaggio a tutti. Avremo questi 21 giorni da una partita all'altra per che serviranno ulteriormente per limare gli ultimi dettagli. Il mio intento è quello di dare una impronta di squadra, poi cercherò di inserire tutti gli altri. Sono calciatori di qualità e li utilizzerò nel migliore dei modi nei momenti giusti. Bandinelli e Ricci sono più avanti perché hanno avuto modo di vivere da dentro il discorso squadra. Buonaiuto ha lavorato questa settimana con noi, mentre Asencio è stato bloccato da un infortunio che gli ha limitato di potersi allenare con continuità. E' uno di quei calciatori che per caratteristiche fisiche ha bisogno di giocare. Noi favoriti? Per noi è un grande stimolo. Non ci tiriamo indietro, ma siamo anche in buona compagnia perché Verona, Palermo e Crotone di certo non puntano alla salvezza. Io dico che vogliamo vincere il campionato, ci metto la faccia. Poi ci sono le rivelazioni di ogni anno, più le neopromosse come accaduto in passato. Questo è un torneo imprevedibile: se tutti ci mettono nella griglia dei favoriti siamo contenti, vuol dire che la società ha lavorato bene. Mi piace che le responsabilità siano tutte nostre, ma allo stesso tempo senza nasconderci. Troveremo grandi difficoltà, ma noi ci siamo e ce la giochiamo".