Benevento, Bucchi: "Noi senza gioco? Non sono d'accordo"

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha commentato così la gara persa contro l’Ascoli: “Non sono d’accordo con chi dice che siamo senza gioco. La manovra è fluida, arrivano azioni, teniamo bene il campo. Forse siamo arruffoni, non abbiamo concretizzato, ci manca la stoccata che mette l’avversario all’angolo. Abbiamo concesso nel primo tempo solo un cross (sul gol) e un tiro di Ninkovic nel primo tempo. Sapevamo che l’avversario era questo, la ricerca del fisico e delle palle sporche. Nella ripresa siamo incappati nei primi 15 minuti maledetti, i due gol presi sono di natura diversa. Ci siamo messi davanti con un 4-2-4 contro una squadra che voleva chiudersi. L’Ascoli? Ho visto una squadra ostica, fisica, che concede poco e cerca di sfruttare gli episodi, anche le perdite di tempo. Ma questo non è un demerito, è assolutamente un merito”, riporta Cronachepicene.it .

