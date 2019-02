Benevento, Bucchi: "Non abbiamo rischiato, 1-0 che dà consapevolezza"

Cristian Bucchi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Successo importantissimo quello nel derby per il Benevento di Cristian Bucchi, che si regala una serata al terzo posto solitario. Al termine della gara dell'Arechi, terminata 1-0, il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa, dimostrando tutta la sua soddisfazione per la prova dei suoi. Queste le sue parole riportate da Anteprima24.it: "Non abbiamo rischiato nulla, solo su qualche calcio piazzato dove sapevano che loro sarebbero stati pericolosi. Montipò non ha compiuto interventi, noi invece abbiamo creato dei presupposti importanti per chiuderla. Con meno voglia di far tutto da soli ci avrebbe fatto vivere un finale diverso. Complimenti ai ragazzi, questa è una vittoria storica, abbiamo vinto dopo 43 anni a Salerno e abbiamo dato continuità ai risultati. Caldirola? Ha fatto un’ottima partita. Lui, Crisetig e Armenteros non hanno ancora una condizione ottimale. Avevamo diverse situazioni in bilico, avendo perso Bandinelli e Tello. Contento della sua prestazione, ci porterà tanto. Avevo già deciso di farlo giocare, migliorando Crisetig potevo mettere un altro calciatore nuovo dall’inizio. Abbiamo trovato un equilibrio. I centrocampisti aiutano tanto e la difesa ha trovato degli interpreti importanti come Antei, Volta, il ritorno di Tuia. Abbiamo trovato una strada e questo ci fa molto piacere. La Salernitana? Non ci hanno tirato in porta per merito nostro. Preferisce attaccare a campo aperto, ha giocatori di gamba. Dovevamo essere bravi a essere corti, senza lasciare campo". Il tecnico sannita ha poi concluso: "La vittoria ci deve dare consapevolezza, non dobbiamo abbassare la guardi. E’ stato stupendo condividere questa emozione con i nostri tifosi, lo meritano per il sostegno che ci stanno dando".