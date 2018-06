Benevento, Bucchi: "Obiettivo Serie A. Di Carmine e Dezi? Li stimo"

Cristian Bucchi, neo tecnico del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: "Dezi e Di Carmine? Sono due giocatori che stimo e che conosco bene. Ma ci sono già in rosa altri giocatori in quei ruoli e quindi vediamo quello che accadrà. Berardi alla Roma? Credo sia pronto. Quest'anno ha avuto delle difficoltà, iniziando dall'arrivo in ritardo nel ritiro per l'Europeo Under21 per poi finire con i molti infortuni. Credo che sia arrivato il momento per lui di lasciare Sassuolo, ritrovando il tecnico con il quale ha dato il meglio di se. Sagna? Ha espresso il desiderio di rimanere direttamente col presidente. Posso dire che posso solo essere felice di poter allenare un campione. L'avventura al Sassuolo? Io posso solo ringraziare e rispettare la proprietà che mi ha dato l'opportunità di misurarsi con la Serie A e i ragazzi per il lavoro che hanno fatto. Negli ultimi mesi ho sentito però delle cose che credo debbano essere precisate. Ho sentito dire che durante la mia gestione non venivano valorizzati i giovani, quando invece ho fatto esordire Scamacca e Pierini e molti altri hanno avuto spazio. Il problema grosso del Sassuolo è stato quello della scarsa vena realizzativa. Così ho puntato a consolidare la squadra, con un modulo diverso dallo storico 4-3-3. Senza dimenticare le perdite di Defrel e Pellegrini dovute al mercato. Sassuolo senza benzina all'inizio della gestione Iachini? Faccio fatica a dare giudizi su questo, preferisco concentrarmi sugli errori che ho commesso. Il mio sogno col Benevento? Tornare in Serie A. La società e la piazza hanno dimostrato di poter competere. Di Carmine o Iemmello? Tutti e due"