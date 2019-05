Benevento, Bucchi: "Padova temibile, ma vogliamo chiudere bene in casa"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

In vista dell’ultima gara casalinga della stagione regolare, contro il Padova, il tecnico del Benevento Cristian Bucchiha fatto il punto della situazione : “Quella di domani è l’ultima casalinga e vogliamo chiudere bene consolidando la nostra classifica. Dobbiamo giocarcela come fosse una gara da dentro o fuori e per questo ho convocato tutti i giocatori anche se Maggio, Tuia, Costa, Ricci, Del Pinto, Volpicelli e Asencio non saranno disponibili. - continua Bucchi come riporta Beneventocalcio.it - Asencio forse lo rivedremo contro il Brescia dove sto pensando di dare una presenza a Gori, non come regalo, ma a dimostrazione di un attestato di stima a un grande professionista e a un uomo straordinario”.

Sul turn over: “A Brescia penseremo anche alla situazione ammoniti, ma domani contro il Padova non posso risparmiare nessuno. I veneti sono una squadra serena, che viene da due ottime prestazioni contro Palermo e Lecce, nonostante siano vicini alla retrocessione. Hanno qualità e sono temibili specialmente perché questo campionato ci ha sempre regalato sorprese”.

Sulla formazione: “Ho fiducia in Vokic, che partirà titolare, come in Gyamfi che si è sempre fatto trovare pronto. Non cambierò schema di gioco, ma potremmo dover adattare degli uomini. Non rinunceremo al trequartista perché ci ha dato tanto tra le linee. Buonaiuto è molto duttile, a Perugia è entrato da punta, potrebbe fare anche il trequarista o la seconda punta. Per noi è un elemento importantissimo che ci dà tante soluzioni".