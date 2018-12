Benevento, Bucchi: "Partita particolare, abbiamo diversi assenti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa pre partita per Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, che ha parlato così in vista della sfida di domani con il Crotone:

“Sarà una partita un po' particolare considerati gli assenti a centrocampo, però sapremo cogliere l'occasione anche in questo caso. Del Pinto non è al top della condizione: ha lavorato un paio di settimane con la squadra, però è un calciatore che si farà trovare pronto a prescindere dal minutaggio. Abbiamo altri elementi pronti, compresi i nostri giovani. Se dovesse esserci bisogno li butteremo dentro, ma non per fargli un regalo. E' giusto che abbiano lo spazio che meritano anche per rispetto al lavoro che svolge il settore giovanile. Il playmaker? Nell'allestire questa squadra era difficile trovare un calciatore dalle caratteristiche di Viola. Abbiamo deciso di puntare su elementi che avessero quelle qualità. Ho a un disposizione Volpicelli, ma in determinate situazioni ho cercato di non gravare le responsabilità. Ciò non vuol dire che non giocherà, anzi potrà farlo tranquillamente. Sto valutando se inserire lui o Del Pinto, con quest'ultimo che potrà darci maggiore interdizione permettendo alle mezzali maggiore libertà. Voglio valutarlo fino a domattina, anche perché un altro centrocampista è in lieve dubbio a causa di una botta subita in allenamento. Il Crotone? Per noi è una partita importantissima. Non mi piace caricarla più delle altre, ma sicuramente sarà molto difficile: lo dice il campionato e anche le nostre partite. Il Crotone è un avversario forte e dovremo essere bravi a portare a casa questa vittoria. Sarebbe il giusto premio”, riporta Ottopagine.it.