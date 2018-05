Benevento, Bucchi punta Dezi per il centrocampo della prossima stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento è pronto a ripartire da Cristian Bucchi. Salutato Roberto De Zerbi, le streghe hanno individuato l'ex tecnico di Perugia e Sassuolo come profilo ideale per la prossima stagione, in Serie B. Secondo Sportitalia, l'allenatore vorrebbe Jacopo Dezi nel Sannio: il centrocampista ex Napoli ha conquistato la promozione in Serie A con la maglia del Parma, club che dovrebbe a breve riscattarlo dai partenopei.