Benevento: Bucchi punterà su Lucioni, Letizia e Di Chiara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione sannita del quotidiano Il Mattino scrive delle strategie di mercato del Benevento, che a breve si affiderà ufficialmente a Cristian Bucchi. Sulla difesa il prossimo allenatore ha espresso apprezzamento per Lucioni, Letizia, non si è sbilanciato su Billong e Gyamfi che non conosce, ma allo stesso tempo è convinto di poter rilanciare Di Chiara che sotto la sua guida in Umbria ha disputato una delle sue migliori stagioni.