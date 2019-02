© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Cristian Bucchi parla così dopo il successo ottenuto dal Benevento contro il Pescara: “E’ stata una partita dominata in lungo e largo dal punto di vista del gioco. Gli episodi non ci hanno condizionati, abbiamo fatto tutto molto bene anche dopo aver subito il gol del Pescara. E’ una vittoria meritata e che poteva essere di larga misura. Ci siamo, continuiamo il percorso di consolidamento dello spirito e delle convinzioni. Credo che adesso ci sia la giusta consapevolezza da parte di tutti, ci stiamo fondendo tutti insieme. Questo gruppo ha un grande cuore, da qui in avanti saremo una cosa sola con i nostri tifosi", le parole raccolte da OttoChannel.