Benevento, Bucchi: "Serve continuità, pensiamo subito a martedì"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il 2-1 rifilato alla Cremonese, il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha detto: "Sono contento. Dopo le vittorie sono un iper critico e sono già pronto a notare tante cose che possiamo fare meglio. In questo periodo occorre avere continuità di risultati. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, forse sono stati i migliori 45 minuti del campionato. Nella ripresa abbiamo smesso di pressarli alti, evidentemente per stanchezza e per bravura degli avversari. Su questo dobbiamo lavorare perché corriamo meno pericoli se li teniamo lontano dall'area di rigore. Dovevamo chiudere prima la partita, magari con un pizzico di fortuna in più si poteva siglare il tris con la punizione di Coda. Adesso pensiamo a martedì, quando affronteremo una squadra tosta soprattutto in casa. Recuperiamo le energie fisiche in vista di un'altra battaglia. In questo campionato le sorprese sono all'ordine del giorno e i risultati di oggi lo dimostrano. Ogni gara va giocata con la massima attenzione e la voglia di dover fare tanto. La classifica? L'ho vista e non gli do peso. Dobbiamo essere bravi di mantenere il nostro equilibrio. Voglio analizzarla più avanti”, le sue parole riprese da ottopagine.it.