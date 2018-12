Benevento, Bucchi: "Siamo stati bravi contro la prima della classe"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine del match pareggiato a reti bianche contro il Palermo, il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo essere onesti alla fine Trajkovski poteva segnare quel rigore in movimento e quindi perso, Però siamo stati bravi contro la prima della classe che merita il primo posto. Volevamo vincerla ed abbiamo creato diverse azioni pericolose. E' la prima gara che non abbiamo segnato, però non abbiamo neanche subito una rete qua a Palermo, contro una grande squadra. Dobbiamo fare qualcosa in più La squadra è stata quadrata e tosta che si aiutava a prescindere di chi è sceso in campo - riporta TuttoPalermo.net -. Noi dobbiamo migliorare se vogliamo ottenere un obiettivo importante al termine del campionato. Abbiamo tante defezioni, ma la cosa importante è che la squadra ha sempre la volgia di imporsi contro chiunque. Quindi abbiamo fato bene con la difesa a 3 prima e con quella a 4 dopo. Siamo rimasti squadra fino alla fine, mi è piaciuto molto. Il campionato di Serie B è difficile. Il palermo è stato bravo a conquistare tanti punti con merito, avendo continuità. Noi ne abbiamo avuto un pò meno e stiamo dietro a loro". Bucchi ha parlato anche dei due ex giocatori: "Brignoli e Puscas hanno fatto molto bene. Il primo è stato molto bravo oggi con alcuni ottimi interventi, mentre il secondo deve ancora trovare continuità, ma diventerà sicuramente un grande giocatore. Maggio? E' un esempio per noi, sta recuperando e ci è mancato tanto in questo periodo. Protesta dei rosanero per un fallo di mano? Penso che non era rigore, ma io non mi soffermo mai su questi episodi".