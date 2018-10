Benevento, Bucchi: "Spezia esperto. Domani titolare a destra Gyamfi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo sul Livorno, per il Benevento arriva l'impegno interno contro lo Spezia. Ecco l'analisi di Cristian Bucchi, tecnico dei sanniti, in conferenza stampa (calcioealtro.it): “Può essere un limite, a volte, venire da 20 giorni di stop,– ha risposto il tecnico giallorosso in merito ai 20 giorni di stop della formazione di Pasquale Marino – altre invece può essere una marcia in più. Molto dipenderà da noi. E’ una squadra esperta e di categoria. La condizione della rosa? In generale stiamo abbastanza bene. E’ stata una settimana relativamente corta con martedì e mercoledì di recupero per chi ha giocato. Da giovedì ci siamo allenati tutti, tranne Maggio che ha un piccolo risentimento ed abbiamo scelto di non rischiarlo. Penso solo alla partita di domani, al momento, e non guardo oltre. Insigne aveva preso un colpo al polpaccio ed aveva bisogno di 48 ore per smaltire il fastidio, come Viola e Billong che erano stati tenuti in una condizione di scarico. L'assenza di Maggio? Al suo posto giocherà Gyamfi. Merita di giocare. Billong ha fatto bene quando chiamato in causa, così come ha fatto bene Costa. Quando si prende gol non è solo colpa della difesa. Non faccio la formazione in base all’ipotetico assetto avversario. Metto risalto alle nostre certezze”.