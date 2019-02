© foto di PhotoViews

Cristian Bucchi, allenatore del Benevento, ha così commentato l'ottimo momento di Roberto Insigne, attaccante in prestito dal Napoli: "Roberto Insigne è condizionante e quello di treqaurtista-seconda punta credo sia il suo ruolo, deve essere un regista offensivo che va dove vuole. Da esterno giocava bene, ma non con l'attuale continuità. Il nostro cambio di sistema di gioco è stato fatto anche per mettere i giocatori di qualità dentro il gioco e Roberto per noi è imprescindibile".