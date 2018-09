Benevento, Bucchi: "Venezia ottimo. Servirà gioco di squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima il turno di riposo previsto dal calendario di una Serie B a 19 squadre, poi le due settimane di stop a causa degli impegni delle varie nazionali. Il Benevento di Cristian Bucchi tornerà domani in campo dopo venti giorni senza gare ufficiali e lo farà sul campo del Venezia. “E’ difficile arrivare a metà settembre con una sola partita di campionato – ha dichiarato alla vigilia il tecnico sannita in conferenza stampa (fonte calcioealtro.it) –. Dovremo esprimere la nostra continuità, dobbiamo partire dall’ultima parte di gara con il Lecce. La cosa importante per noi è giocare da squadra. Il Venezia? E' un’ottima squadra. Ha mantenuto l’intelaiatura della scorsa stagione con giocatori di esperienza e giovani di prospettiva, allenati da un tecnico importante. Giocheranno per i piani alti. Di insidie ce ne saranno tante a partire dallo stadio con tanti fattori che potrebbero distrarre. Dovremo pensare solo alla partita dal punto di vista del gioco e dell’intensità. Inizia un periodo in cui giocheremo tanto. Il format a 19 squadre della B? Ne abbiamo sentite tante e sinceramente a noi ha toccato poco. La nostra attenzione era esclusivamente a questa partite. A prescindere dal numero di squadre quanto accaduto non fa bene al sistema calcio. Stavamo tornando a respirare entusiasmo come se fosse arrivata improvvisamente la Primavera. Partire ed arrivare a metà settembre senza calendari di C e con dei dubbi in Serie B credo che allontani un po’ la gente dallo stadio. Sarebbe bello parlare di amichevoli giocate. C’è gente che ha voglia di andare allo stadio e vedere una partita. Questo è quello che dispiace un po’. Noi non siamo vittime, ma è ovvio che abbiamo vissuto una situazione anomala da Benevento con 18 giorni senza giocare e poi avremo anticipi e turni infrasettimanali. Queste cose possono essere viste come potenziali difficoltà, invece noi dobbiamo vederle come opportunità per trovare la continuità che ci serve”.