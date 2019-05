Benevento, Bucchi verso l'addio. Sfida al Vicenza per Di Carlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusa con la clamorosa eliminazione per mano del Cittadella dai playoff promozione di Serie B, per il Benevento inizia il momento di riflessione in vista del prossimo anno. Una riflessione che inizia dalla panchina, sulla quale potrebbe non essere confermato Cristian Bucchi. Secondo quanto riportato da Tuttosport il nome caldo per i campani sarebbe quello di Domenico Di Carlo, allenatore in uscita dal Chievo nel mirino oramai da tempo del Vicenza della famiglia Rosso in Serie C.