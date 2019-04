Benevento, Bucchi: "Vittoria meritata, dobbiamo limitare gli errori"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sfida vinta per 4-2 sul Cosenza, il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha analizzato: "E' una vittoria meritata, anche se devo dire che non mi sono affatto piaciuti quei dieci minuti di appannamento che hanno permesso al Cosenza di pareggiare. Creiamo tanto, ma bisogna limitare gli errori. Non possiamo permetterci simili ingenuità - riporta ottopagine.it - altrimenti rischiamo di compromettere delle gare che sembravano ormai chiuse. Siamo in condizione e ho ampia possibilità di scelta, per questo ci sono state delle modifiche: non dobbiamo dimenticarci di nessuno come i vari Improta, Di Chiara o lo stesso Gyamfi che si è fatto trovare pronto. In questo rush finale ci sono tante partite ravvicinate e ci può stare il calo fisico del singolo, di conseguenza ho voluto far rifiatare qualche elemento in vista delle prossime gare.Contro il Crotone terrò conto di tutto e di tutti".