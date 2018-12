© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Una vittoria per proseguire la striscia di risultati positivi e rimanere in zona playoff: era questo l'obiettivo del Benevento che con lo 0-1 inflitto al Padova porta a casa tre punti fondamentali in ottica promozione. A fine partita il tecnico dei giallorossi, Cristian Bucchi, ha mostrato tutta la propria soddisfazione: "E' stata una partita complicata, il Padova sta attraversando un momento di difficoltà ma ha giocato col cuore. Li abbiamo aggrediti subito e per dieci minuti abbiamo giocato un ottimo calcio, ma poi ci hanno messo in difficoltà con le ripartenze - sono state le sue parole riportate da Padovagoal.it -. Partite del genere sono terribili, abbiamo rischiato grosso perché a volte basta solo un calcio piazzato per essere puniti. Nel secondo tempo siamo stati padroni del campo e abbiamo concesso paradossalmente solo l’ultima palla in superiorità numerica. Abbiamo vinto più che meritatamente, ma dobbiamo ancora crescere perché non puoi concedere certe palle nel finale", sono state le sue parole.