Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Perugia facendo il punto sulla situazione della rosa: “Ho convocato tutti per tenere il gruppo unito, ma difficilmente Letizia e Bandinelli saranno della gara, anche se il secondo sta recuperando. Anche chi non gioca potrà però essere d’aiuto ai compagni e alla causa comune. Formazione? Voglio attendere l’ultimo momento per valutare bene, voglio gente motivata in campo e che spinga per questo contro il Carpi Improta ha giocato terzino. Non è stato solo per emergenza, ma perché così potevamo spingere da dietro. - continua Bucchi come riporta Beneventocalcio.it - Domani affronteremo un avversario importante come il Perugia e voglio una squadra propositiva e che scenda in campo con la mente sgombra. Dovremo essere bravi a difenderci attaccando e dominare la partita”.