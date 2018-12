© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento pareggia 0-0 contro il Cosenza. Al termine della gara, in sala stampa, interviene l'allenatore dei sanniti, Christian Bucchi. Ecco quanto evidenziato da Otto Pagine:"Volevamo vincere. Questo punto muove la classifica. La cosa importante è che non abbiamo preso gol, così come ho tirato un sospiro di sollievo nel vedere che nessuno si è fatto male. Ho giocato venti anni e posso dire tranquillamente che questo campo non era degno di un campionato come quello di serie B. Sapevamo che sarebbe venuta fuori una partita sporca, quindi prendiamolo come un punto positivo. Bisogna essere bravi anche a ottimizzare questo tipo di partite".