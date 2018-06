Benevento, Bucchi vuole trattenere Puggioni: sarà lui il titolare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione sannita del quotidiano Il Mattino scrive delle strategie di mercato del Benevento, che a breve si affiderà ufficialmente a Cristian Bucchi per tornare subito in Serie A. Il tecnico farà subito chiarezza sul portiere e parlerà con Puggioni: se l'esperto estremo difensore esprimerà volontà di restare, sarà lui il titolare per la prossima stagione. Niente da fare dunque per Brignoli (allenato da Bucchi a Perugia) che non è certo destinabile a un ruolo da comprimario in B. Il secondo portiere sarà con un under 23, così da non gravare sulla famigerata lista over.