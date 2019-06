Benevento, caccia all'attaccante: assalto a Mancuso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle colonne de Il Mattino, il Benevento è sulle tracce di Leonardo Mancuso, attaccante di proprietà della Juventus reduce dal prestito al Pescara. Inzaghi, anche se non è ancora ufficialmente il tecnico dei sanniti, ha già dato il via libera. Il diesse Foggia sta trattando con la Juve, il Benevento vorrebbe il giocatore prestito con diritto di riscatto, ma è pronto anche a rilevare il cartellino a titolo definitivo in caso di valutazione congrua.

Alternative per l'attacco - Occhio anche alla pista che porta a Donnarumma del Brescia: la rottura fra il presidente Cellino e il procuratore dell'attaccante è insanabile ed il Benevento potrebbe approfittarne. Sondata la Samp per Bonazzoli, mentre tra Foggia e Inzaghi si è parlato anche di Ceravolo, altra ipotesi che non dispiacerebbe a SuperPippo. L'ultima idea in ordine tempo porta il nome di Gabriele Moncini, 15 reti in soli 6 mesi a Cittadella, che però vorrebbe restare in A visto che tornerà alla Spal per fine prestito.