© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Benevento Luca Caldirola ha commentato ai microfoni di Ottochannel la sconfitta di Pescara: "Penso che l’atteggiamento di oggi sia stato negativo sin dal primo tempo. Nella ripresa abbiamo sbandato come collettivo. E’ una sconfitta che ci fa tenere i piedi per terra. Fortunatamente giochiamo già mercoledì e vogliamo rifarci davanti al nostro pubblico - riporta Ottopagine.it -. Prendere quattro gol mi fa arrabbiare, ma non facciamo drammi perché abbiamo dimostrato di essere forti. Una gara così può capitare, ora testa alla Cremonese perché c’è da vincere. Sarà importante l’apporto dei nostri tifosi. Non vediamo l’ora perché vogliamo dimostrare che quanto fatto finora non è stato frutto del caso. L’importante è non fare drammi, facciamo mea culpa ma con la consapevolezza di avere le potenzialità per riscattarci. Il rigore? A mio avviso è stato molto generoso".