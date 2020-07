Benevento, Caldirola: "C'è un record ancora da battere. Per me la Serie A è una rivincita"

Luca Caldirola, difensore centrale del Benevento, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Frosinone. "E' stata un'annata positiva, oggi ho fatto gol e me ne sono mangiati altri due. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra, c'è un record da battere. Qui si deve avere la fame di lottare. E' una rivincita per me tornare in Serie A, adesso bisogna confermarsi".